В Саратовском районе на несколько часов закрывают железнодорожный переезд

Сегодня, 16 августа, в Саратовском районе на несколько часов закроют железнодорожный переезд. Об этом сообщает пресс-служба ПривЖД.

Для проведения ремонтных работ с 11 до 15 часов закроют переезд на 259 км перегона Тарханы-Липовский (пересечение с дорогой в поселке Расловка-2).

Объехать можно будет по мосту в районе села Сабуровка.

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