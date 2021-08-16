В Энгельсе юного мотоциклиста сбил не уступивший дорогу автомобилист

Молодого мотоциклиста сбило авто Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 15 августа, в Энгельсе Саратовской области произошло ДТП с юным мотоциклистом. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

В 17:25 возле дома №21а на улице 148-й Черниговской Дивизии 39-летний мужчина за рулем Chevrolet Cruze не уступил дорогу и сбил 16-летнего мальчика на мотоцикле Racer.

В последствии аварии подростка пришлось госпитализировать.

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