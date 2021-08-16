Отключение воды около храма в Ленинском районе Саратова

Сегодня, 16 августа, ООО «КВС» предупредило о коммунальной аварии по адресу: Авиационная, 5/19. Рядом находится храм в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Ограничено холодное водоснабжение для следующих абонентов: Гусельская, 6, 4а, 6а; Гусельский переулок, 1, 2, 3, 4; Чкалова, 27, 1-й проезд Строителей, 10, 12; проспект Строителей, 20; Черниговская, 31; Рижская, 2а, Песочная, 1.

Без воды также останутся частные жилые дома поулицам: Клещевская, Авиационная, Гусельская, Овражная, Песочная, 2-я Песочная, Черниговская, Квартальная, Восточная, Гомельская, Тележная, Енисейская, Гусельский проезд, Чкалова, Прудная.

Работы обещают закончить к 20:00.

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