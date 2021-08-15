Володин посетил строительство корпуса с бассейном в школе Заводского района

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил стройку пристройки с бассейном в школе №84 Заводского района Саратова.

О нехватке места Володину рассказывали родители учеников. В 2019 году там уже построили спортплощадку.

Постройкой занимается глава района Андрей Воробьев. Помимо бассейна, там планируют разместить хореографический и музыкальный‌ залы, киностудию, тир и другое. После расширения в школе смогут обучаться 1 300 человек.

Политик напомним, что после окончания работ нужно будет продумать реконструкцию старого корпуса.

- Нам надо сделать все, чтобы в районах Саратова были лучшие образовательные учреждения, чтобы они имели все необходимое, – цитируют Володина в своём Telegram-канале его сторонники.

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