В Саратовской области снова становится жарко

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 16 августа.

В регионе облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди с грозами. Ветер веет с Юго-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, во время грозы – до 15-18 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 31 до 36 градусов выше нуля, местами в Правобережье местами – до 26.

Ночью облачность станет переменной. Ветра практически не будет. Термометры покажут от 18 до 23 градуса тепла, в пониженных местах – до +13.

В Саратове сейчас +22°С, дождливо. К 10 утра температура поднимется до +27°С, а максимально воздух прогреется до +34°С. Минимальная ночная температура составит +22°. Ветер северо-восточный – от 2 до 4 метров в секунду, порывы – до 7 м/с. Переменная облачность.

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