Правительство области не исключает ухода из Саратова ООО «КВС»

Роман Бусаргин

У правительства Саратовской области есть резервный план на случай, если ООО «КВС» продолжит не исполнять свои обязательства. Об этом председатель правительства Роман Бусаргин рассказал корреспонденту «Комсомольская правда - Саратов» в рамках интервью.

В случае расторжения договора концессии, условия которого ООО «КВС» все равно не исполняет, первоначально все заботы о водопроводном хозяйстве областного центра сможет взять на себя муниципальный «Водоканал». Это будет переходный период перед поиском нового концессионера.

- У нас есть понимание, как в случае ухода ООО «КВС» с рынка будет осуществляться водоснабжение областного центра. Если по чьей-либо инициативе или по решению суда существующий договор концессии будет расторгнут, то будет объявлен конкурс на привлечение нового концессионера, которому будет передано водопроводное хозяйство города. Или будет рассмотрен вопрос обслуживания этого хозяйства муниципальным унитарным предприятием, которое сегодня существует. МУП «Водоканал» не прекратил свою деятельность, у него сейчас есть определенные экономические вопросы. На момент переходного периода уже есть понимание, как МУП зайдет и будет продолжать работать, обеспечивая водоснабжение города. Такой вариант не исключен, и мы готовы к этому, - заявил Роман Бусаргин в интервью «КП-Саратов».