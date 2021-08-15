Юноше 19-ти лет порезали горло в доме на Свободной в Юбилейном

Следователь осмотрел место происшествия Фото: СУ СКР по Саратовской области

Сегодня, 15 августа, утром в саратовском поселке Юбилейный нашли тело 19-летнего юноши. Подробности сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Молодого человека с колото-резаным ранением шеи нашли в частном доме на улице Свободная. Место и труп осмотрели следователь с судмедэкспертом. Начали проверку.

Сейчас сотрудники СК вместе с полицией выясняют обстоятельства произошедшего и ищут убийцу. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.