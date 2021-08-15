Незаконная свалка в Токмаковском овраге привлекла внимание властей

Михаил Исаев осмотрел место незаконной свалки

Сегодня утром, 15 августа, мэр Саратова Михаил Исаев посетил свалку в Заводском районе, на которую жаловались жители.

Свалка находится в районе 8 квартала в Токмаковском овраге. Местные жители пожаловались, что туда сбрасывают строительный мусор.

- Из-за экономии и собственной наживы бизнеса не должны страдать жители. Главе районной администрации необходимо незаконный сброс мусора прекратить, а территорию привести в порядок. При необходимости можно подключать правоохранительные и надзорные органы, - сообщил Михаил Исаев после осмотра свалки.

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