От коронавируса в Саратовской области погиб еще 21 человек

Ещё 21 житель Саратовской области погиб от коронавируса. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- От осложнений коронавирусной инфекции скончались 12 женщин и девять мужчин в возрасте от 56 до 82 лет, - сообщили в региональном минздраве.

Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 2 019 жителей области.

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