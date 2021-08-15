Открытый трансформатор на ж/д путях вызвал у саратовцев тревожный интерес

Саратов онлайн

Сегодня, 15 августа, саратовец разместил в социальной сети снимок открытого трансформатора у железнодорожных путей в черте города. Устройство может быть опасно для людей, которые захотят познакомиться с ним поближе.

Пост в сообществе Саратов Онлайн разместил пользователь под ником Андрей Букаев. По его словам, открытый трансформатор находится в районе Молодежного проезда.

- А так на минуточку, там 10 000 вольт. И все открыто!!! – возмутился саратовец, чем вызвал неоднозначную реакцию других пользователей. Многие горожане отметили, что, хотя трансформатор и должен быть заперт, для того, чтобы пострадать от удара током, придется самому преодолеть ограждение и залезть в трансформатор.

- Там еще над путями провода. Жуть, какие опасные. Если найти длинную лестницу, поставить ее на самосвал, а потом хорошенько подпрыгнуть, кошмар может быть! – потешаются посетители паблика.

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