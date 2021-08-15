Пропавшего немого мальчика нашли в Саратове за два часа

"Лиза Алерт" Саратов

Сегодня, 15 августа, волонтеры «Лиза Алерт» рассказали о том, как прошли поиски немого мальчика в Саратове.

Вчера, 14 августа, около полуночи в группе волонтеров появилось сообщение о том, что пропал шестилетний Владислав Капустин, проживающий в Кировском районе. Кареглазый мальчик с русыми волосами ушел из дома в серой майке, серых шортах и синих сандалиях. Сложность поискам придавало то, что мальчик не разговаривает.

Волонтеры «Лиза Алерт» открыли штаб по адресу Тархова, д. 47. Координатором поиска стал Владимир Явчуновский, инфоргм Людмила Соловушка и Екатерина (Амулет).

В результате действий активистов совместно с правоохранителями мальчика удалось найти в течение двух часов.

- Отдельное спасибо сотрудникам полиции г. Энгельса, сотрудникам полиции г. Саратова за профессионализм, Ирине и Лене за печать цветных ориентировок, а также всем, кто приехал и кто был готов выехать на поиск! – пишут волонтеры «Лиза Алерт» и просят снять репосты.

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