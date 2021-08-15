Мужчина погиб в кювете Балаковского района

Машина опрокинулась на дороге Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 14 августа, в Балаковском районе Саратовской области в ДТП погиб человек. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Около 2 часов ночи в пяти километрах от села Большой Кушум 29-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2114» не справился с управлением и опрокинулся, съехав в кювет.

Впоследствии аварии водитель скончался, его 21-летняя пассажирка госпитализирована. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

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