Из огня в Кировском районе Саратова МЧС достали человека

Вчера, 14 августа, из пожара в Кировском районе Саратова спасли человека. Об том сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал пожарные получили в 23:41. Горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома на Рябиновской.

На место отправляли три единицы техники. Спасли одного человека. Площадь пожара оценили в шесть квадратных метров.

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