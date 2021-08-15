Из огня в Кировском районе Саратова МЧС достали человека

Вчера, 14 августа, из пожара в Кировском районе Саратова спасли человека. Об том сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Сигнал пожарные получили в 23:41. Горела трехкомнатная квартира на седьмом этаже девятиэтажного дома на Рябиновской.
На место отправляли три единицы техники. Спасли одного человека. Площадь пожара оценили в шесть квадратных метров.
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