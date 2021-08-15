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Общество15 августа 2021 9:50

На совещании с Путиным рассмотрели вопросы лесных пожаров в Саратовской области

Особое внимание уделили людям с хроническими болезнями и детям
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Президент России Владимир Путин провел с главами субъектов и муниципалитетов РФ совещание по ликвидации подтоплений и пожаров на природе.

Особое внимание уделяют здоровью людей с хроническими заболеваниями и детей в районах сильного задымления.

Напомним, за вчерашний день в Саратовской области произошли три лесных пожара. Во время одного из них, в Вязовке Базарно-Карабулакского района, местные жители сообщали о густом дыме, обволакивающем их дома, и опасениях об огне, который может перекинуться на крыши села.

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