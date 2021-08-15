Коронавирусом в Саратовской области заразились за сутки 252 человека

За прошедший день в Саратовской области коронавирусом заразились ещё 252 человек. Всего на 14 августа в регионе зафиксировано 76 919 случаев.

Выписали с начала пандемии 71 450 человек, за сутки – 224.

В Саратове нашли 106 новых случаев, в Энгельсском районе – 38, а в Балаковском – 27.

Среди заразившихся 12 детей до шести лет, восемь – от семи до 17 и 67 человек старше 60-ти лет.

Пневмонию выявили у 83 пациентов, бессимптомно переносят COVID-19 восемь саратовцев.

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