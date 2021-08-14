Саратовские троллейбусы не могут попасть в депо из-за ДТП

Троллейбусы встали у Привокзальной площади Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 14 августа, в Саратове встали троллейбусы на подъезде к Кировскому депо.

Очевидец прислал фото с места. Авария произошла на Московской возле Привокзальной площади.

Саратовец сообщил, что троллейбусы не могут попасть в депо из-за столкновения двух автомобилей.

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