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Происшествия14 августа 2021 18:57

Саратовские троллейбусы не могут попасть в депо из-за ДТП

Очевидец прислал фото
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Троллейбусы встали у Привокзальной площади

Троллейбусы встали у Привокзальной площади

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 14 августа, в Саратове встали троллейбусы на подъезде к Кировскому депо.

Очевидец прислал фото с места. Авария произошла на Московской возле Привокзальной площади.

Саратовец сообщил, что троллейбусы не могут попасть в депо из-за столкновения двух автомобилей.

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