Саратовские троллейбусы не могут попасть в депо из-за ДТП

Троллейбусы встали у Привокзальной площади
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 14 августа, в Саратове встали троллейбусы на подъезде к Кировскому депо.
Очевидец прислал фото с места. Авария произошла на Московской возле Привокзальной площади.
Саратовец сообщил, что троллейбусы не могут попасть в депо из-за столкновения двух автомобилей.
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