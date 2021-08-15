В Саратовской области продолжают идти дожди

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 15 августа.

В регионе облачность переменная. Местами кратковременные дожди, возможны ливни с грозами и град. Ветер веет с Северо-востока со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 14 м/с, при грозе – до 15-20 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 30 до 35 градусов выше нуля, местами в Правобережье местами – до 25.

Ночью ветер скорректирует направление на северное, порывы – до 15-18 м/с. Термометры покажут от 16 до 21 градуса тепла.

В Саратове сейчас +21°С, дождливо. К 10 утра температура поднимется до +23°С, а максимально воздух прогреется до +30°С. Минимальная ночная температура составит +22°. Ветер северный – от 2 до 8 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Пасмурно.

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