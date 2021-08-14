В Саратове бетонная свая придавила 21-летнюю девушку

Ведется проверка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи Ленинского района Саратова начали проверку после травмирования на производстве 21-летней девушки. Инцидент имел место быть сегодня, 14 августа, утром.
По предварительным данным, рабочая маркировала железобетонные сваи. Во время работы девушка находилась между сложенными в ряд сваями и работающим подъемным краном. Когда машина выравнивала верхний ряд, одна из свай придавила горожанку к стене.
Пострадавшей оказали первую помощь, а после отвезли в больницу.
- В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия. Ведется опрос сотрудников учреждения и очевидцев происшествия, затребована необходимая документация. Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК.
После проверки примут соответствующее процессуальное решение.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.