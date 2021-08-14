В Саратове бетонная свая придавила 21-летнюю девушку

Ведется проверка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи Ленинского района Саратова начали проверку после травмирования на производстве 21-летней девушки. Инцидент имел место быть сегодня, 14 августа, утром.

По предварительным данным, рабочая маркировала железобетонные сваи. Во время работы девушка находилась между сложенными в ряд сваями и работающим подъемным краном. Когда машина выравнивала верхний ряд, одна из свай придавила горожанку к стене.

Пострадавшей оказали первую помощь, а после отвезли в больницу.

- В настоящее время следователями СК проводится осмотр места происшествия. Ведется опрос сотрудников учреждения и очевидцев происшествия, затребована необходимая документация. Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - говорится в сообщении пресс-службы регионального СУ СК.

После проверки примут соответствующее процессуальное решение.

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