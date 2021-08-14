В Саратове встали два троллейбусных маршрута

«Т Плюс» ведут работы на Мичурина/Чапаева Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 14 августа, в Саратове прервалось движение двух троллейбусных маршрутов. Об этом пишут в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В связи с работами «Т плюс» в 13 часов прекратилось курсирование «тройки».

А в 14:35 из-за ДТП на Трудовой встал маршрут №109.

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