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Общество14 августа 2021 14:50

В Саратове встали два троллейбусных маршрута

«Тройка» не ходит из-за работ тепловиков
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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«Т Плюс» ведут работы на Мичурина/Чапаева

«Т Плюс» ведут работы на Мичурина/Чапаева

Фото: Александр Уриевский

Сегодня, 14 августа, в Саратове прервалось движение двух троллейбусных маршрутов. Об этом пишут в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова».

В связи с работами «Т плюс» в 13 часов прекратилось курсирование «тройки».

А в 14:35 из-за ДТП на Трудовой встал маршрут №109.

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