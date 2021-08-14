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Общество14 августа 2021 13:51

Стадионы в трех селах Саратовской области сдадут к сентябрю

Тротуары там закончат благоустраивать в следующем году
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Вячеслав Володин осмотрел тротуары и стадионы трех сел Саратовской области

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с жителями Балтая, Базарного Карабулака и Новых Бурас Саратовской области ремонт тротуаров и посетил стройки стадионов.

Сейчас в селах проходят первые и вторые этапы укладки тротуаров. Третий и четвертый этапы Володин предложил реализовывать там, где удастся это сделать до наступления холодов. В следующем году планируют закончить 100% тротуаров.

А стадионы закончат к сентябрю.

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