Стадионы в трех селах Саратовской области сдадут к сентябрю

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин обсудил с жителями Балтая, Базарного Карабулака и Новых Бурас Саратовской области ремонт тротуаров и посетил стройки стадионов.

Сейчас в селах проходят первые и вторые этапы укладки тротуаров. Третий и четвертый этапы Володин предложил реализовывать там, где удастся это сделать до наступления холодов. В следующем году планируют закончить 100% тротуаров.

А стадионы закончат к сентябрю.

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