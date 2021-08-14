Саратовцам приходится обходить перекопанные тротуары по проезжей части

Фото выложили в сеть

В одном из саратовских сообществ в соцсети опубликовали фотографии и видео с мест дорожного ремонта в Заводском районе.

На снимках запечатлены тротуары, на которых меняют покрытие.

Фото выложили в сеть

- Мы все понимаем, что благоустраивают город, но что это такое? Кварталами сносят тротуары и оставляют неделями в таком виде, что невозможно пройти. На Чернывевского все перепахано, люди вынуждены проходить по проезжей части, рискуя оказаться под колёсами! – пишет автор поста.

Фото выложили в сеть

Помимо прочего, на фото видно, что из-за прорыва на водопроводе разрытые тротуары заливает водой.

В комментариях ответил глава района Андрей Воробьев:

- Вчера жители Заводского района обратились ко мне с этой проблемой. Взял ситуацию под свой контроль. Мероприятия по устранению течи на данном участке должны были быть включить в план работ ООО «Концессии водоснабжения - Саратов» в ночь с 13 на 14 августа. Что касается непосредственно работ по строительству тротуара, изучаю почему такая ситуация сложилась, попрошу ответственных лиц обратить на это внимание.

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