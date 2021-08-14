В Кировском районе Саратова пропал пожилой мужчина

Ориентировку разместили в сообществе «Лиза Алерт»

Сегодня, 14 августа, волонтеры саратовского отделения поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разместили в своём сообществе ориентировку на пропавшего жителя Кировского района.

64-летнего Умбеталиева Сансызбая Тулегеновича не видели с 30 июля. Поисковики сообщили его приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в темно-синюю рубашку и синие джинсы.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Сансызбая, просят сообщить по номеру: 8-800-700-54-52 или 112.

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