В Балакове на пешеходном переходе сбили девочку

Водитель превысил скорость и не справился с управлением
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Вчера, 13 августа, в Балакове Саратовской области произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
В 21:30 возле дома №15 на Комарова 24-летний мужчина за рулем Lada Granta превысил скорость, не справился с управлением и сбил 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по «зебре».
В результате аварии подростка пришлось госпитализировать.
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