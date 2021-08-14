Три района Саратова остались без холодной воды

Сегодня, 14 августа, в трех районах Саратова отключили холодную воду. Об этом сообщают «Концессии водоснабжения».

В Ленинском районе для ремонта на 3-м Московском проезде, 14 примерно до 4 часов дня ограничили водоснабжение в домах от 1-го Московского проезда до Магистральной на Московском шоссе, а также на Московских проездах с 1-го по 3-й.

Во Фрунзенском же районе для ликвидации повреждений на 4-м Рабочем проезде, 14 ориентировочно до 8 вечера отключили воду на этой улице и на 2-м Свинцовом проезде.

А в Кировском районе для работ «Т Плюс» на пересечении Соколовой и Чапаева на неизвестный промежуток времени ограничили водоснабжение Чапаева от Большой Горной до Соколовой и Соколовой от Вольской до Рахова.

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