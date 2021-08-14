Вечером на трассе в Красноармейском районе горела машина

Вчера, 13 августа, вечером на трассе в Красноармейском районе Саратовской области горел автомобиль. Подробности сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Сигнал о пожаре поступил в 20:50. На место отправили один расчет.

Огонь охватил шесть квадратных метров. Предположительно, причиной возгорания стала неисправность систем и механизмов авто.

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