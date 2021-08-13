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Общество13 августа 2021 23:07

Двор Усадьбы Тюльпиных оставили на ночь в воде

Местные жители придумали, как попадать домой
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Усадьба Тюльпиных утопает в коммунальных водах

Усадьба Тюльпиных утопает в коммунальных водах

Фото: Дарья Васенина

Сегодня утром, 13 августа, в Саратове затопило двор Усадьбы Тюльпиных. Вечером оказалось, что коммунальные службы оставили объект культурного наследия федерального значения в воде.

О прорыве «Комсомолка» сообщила в 12:31. Снимки были сделаны в 20:31. На них видно, что часть двора возле усадьбы остается затопленной. В частности, вода подтапливает каменный забор, который также входит в охранную зону памятника.

Местные жители уже проложили себе дорожку к дому

Местные жители уже проложили себе дорожку к дому

Фото: Дарья Васенина

Местные жители уложили несколько поддонов, чтобы добираться до дома. Корреспондент «КП-Саратов» выяснил, что если идти от Первомайской, то, не обходя по дороге, не намочив ноги, попасть на другую сторону воды не получится.

На дороге установили небольшой знак

На дороге установили небольшой знак

Фото: Дарья Васенина

На дороге неподалеку установили дорожный знак.

К Усадьбе Тюльпиных подбирается вода
Автор видео Дарья Васенина

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