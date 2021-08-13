Двор Усадьбы Тюльпиных оставили на ночь в воде

Усадьба Тюльпиных утопает в коммунальных водах Фото: Дарья Васенина

Сегодня утром, 13 августа, в Саратове затопило двор Усадьбы Тюльпиных. Вечером оказалось, что коммунальные службы оставили объект культурного наследия федерального значения в воде.

О прорыве «Комсомолка» сообщила в 12:31. Снимки были сделаны в 20:31. На них видно, что часть двора возле усадьбы остается затопленной. В частности, вода подтапливает каменный забор, который также входит в охранную зону памятника.

Местные жители уже проложили себе дорожку к дому Фото: Дарья Васенина

Местные жители уложили несколько поддонов, чтобы добираться до дома. Корреспондент «КП-Саратов» выяснил, что если идти от Первомайской, то, не обходя по дороге, не намочив ноги, попасть на другую сторону воды не получится.

На дороге установили небольшой знак Фото: Дарья Васенина

На дороге неподалеку установили дорожный знак.

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