Пьяный мужчина утонул на турбазе в Энгельсе

. Фото: СУ СКР по Саратовской области

На одной из турбаз Энгельса днем 13 августа утонул мужчина.

Как установили следователи регионального СУ СКР, 43-летний мужчина со своим приятелем на одной из турбаз города Энгельса выпили спиртного. После этого мужчина направился искупаться. Нырнув в воду, мужчина на поверхности воды более не появился.

Полицию вызвал приятель, оставшийся на берегу.

Прибывшиек водолазы облспаса нашли тело утонувшего на дне проткои.

Признаков насильственной смерти на теле следователь не нашел. Назначено судебно-медицинское исследование.