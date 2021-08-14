Саратовской многодетной семье выделили непригодный для постройки жилья участок

Многодетная семья из Саратовской области получила от государтства участок, на котором нельзя построить нормальное жилье. Участок оказался на пути воздушных судов.

В 2016 году многодетная семья получила от государства положенный земельный участок. Однако он оказался в границах полос воздушных подходов. В этой зоне возводить объекты капитального строительства нельзя, потому что они мешают полетам однодвигательных воздушных судов. Подход использовался клубом любителей авиаспорта.

Семья не могла построить для себя дом, потребовалось вмешательство прокуратуры.

По результатам суда многодетной семье был предоставлен новый земельный участок.