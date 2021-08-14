В Саратовской области начинает холодать

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 14 августа.

В регионе облачность переменная. Местами кратковременные дожди, в Правобережье ожидаются ливни с грозами, возможен град. Ветер веет с Севера со скоростью от 5 до 10 метров в секунду, порывы – до 25 м/с. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 30 до 35 градусов выше нуля, местами в Правобережье местами – 21-26.

Ночью будет облачно с прояснениями. Ветер скорректирует направление на северо-восточное и поутихнет до 5-10 метров в секунду, порывы – до 15 м/с, в грозу – до 20 м/с. Термометры покажут от 13 до 18 градусов тепла.

В Саратове сейчас +23°С. К 10 утра температура поднимется до +27°С, а максимально воздух прогреется до +33°С. Минимальная ночная температура составит +20°. Ветер северный – от 2 до 8 метров в секунду, порывы – до 14 м/с. Облачно.

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