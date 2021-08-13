Новую инфекционную больницу в Елшанке начнут поэтапно сдавать 1 сентября

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил стройку новой инфекционной больницы в саратовской Елшанке. Сдавать медучреждение планируют поэтапно, об этом пишут в своём Telegram-канале сторонники политика.

Корпус за корпусом начнут вводить в эксплуатацию с 1 сентября. К 20 числу планируют завершить благоустройство территории.

Володин отметил, что это будет крупнейшая по площади больница в регионе и первое в области высокотехнологичное медучреждение. Политик обозначил необходимость перевода сюда врачей из ныне действующих инфекционных отделений – это произойдет, когда пандемия пойдет на спад.

Также спикер ГД затронул вопрос строительства дома на 200 служебных квартир для медработников – необходимость этого обусловлена тем, что больница находится на окраине города, многим неудобно будет туда добираться.

- Микрорайон, где мы планируем строительство дома, обеспечен всем: школа есть с резервом ученических мест, детский садик, поликлиника, скверы, парки, спортивные сооружения. Все есть. А самое главное, здесь добираться 15 минут максимум, - сказал Володин.

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