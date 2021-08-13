Ярмарки вновь ждут саратовцев: в продаже мясо, рыба и другие продукты

Ярмарки сельхозпродукции вновь ждут саратовцев. Они открыты с 8:00 до 16:00.

Ярмарки традиционно проходят на Театральной площади. С 1 июня по 31 там можно будет купить овощи и фрукты от фермеров из Марксовского района области.

Фермеры Красноармейского района открывают торговлю в Елшанке.

Помимо овощей и фруктов в продаже мясо, молоко и молочные продукты, рыба, домашняя птица, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, а также мед.

По вопросам работы ярмарки можно обратиться на «горячую линию» регионального министерства сельского хозяйства области по субботам по телефону 51-77-12 (суббота, до 14:00), 50-70-17 (будние дни), сообщает пресс-служба ведомства.