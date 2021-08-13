«Отремонтированный» тротуар возмутил саратовцев сильнее разбитого

Волт так отремонтировали тротуар в Саратове

Сегодня, 13 августа, житель Саратова, пожелавший остаться анонимным, опубликовал в группе «Типичный Саратов» ВКонтакте фотографии отремонтированного тротуара в Ленинском районе. Качество выполненной работы возмутило горожан.

- Отлично, после публикации фотографий остановки на 1-й Дачной тротуар сделали и теперь удобно заходить в автобус. А что дальше? Около пешеходного перехода как быть? Особенно пожилым и родителям с коляской? – пишет неизвестный горожанин в социальной сети. К посту он приложил фотографии «До» и «После», однако другим саратовцам не понравился ни один вариант.

На предоставленном снимке видно, что слова «сделали тротуар» в отношении данного участка улицы не совсем соответствуют действительности: полосу покрытия около бордюра обновили, однако рядом с новым асфальтом остались трещины. Щебень с нового тротуара высыпался на бордюр. Окончательный ли это ремонт тротуара – неизвестно.

Результат ремонта у остановки на 1-й Дачной горожан не устроил. Саратовцы возмущены тем, что работа не доведена до конца.