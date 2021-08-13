На напавшую на энгельсского таксиста-инвалида женщину завели дело

Женщина избила таксиста-инвалида

Женщина, напавшая на таксиста в Энгельсе, понесет административную ответственность. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника пресс-службы регионального ГУ МВД Владимир Костеров.

Напомним, в ночь на 2-е августа женщина по имени Ольга обматерила и избила 28-летнего таксиста-инвалида по слуху Анатолия Гребенюка, который отказался везти пять человек. Позднее в полиции сообщили, что личность горожанки установлена.

На горожанку завели дело об административном правонарушении по статье о побоях, не повлекших последствий.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.