Задержанный спустя 10 лет подозреваемый в жестоком убийстве в Ртищеве не признает вину

Следователи Ртищева Саратовской области продолжают расследование убийства десятилетней давности. Напомним, на днях был задержан подозреваемый. На момент совершения преступления ему было 19 лет.

По предварительным данным, ночью 15 ноября 2011 года компания из трех молодых людей 16-ти, 19-ти и 20-ти лет выпивала возле оврага у гаражей на Григорьева и Горной в Ртищево. Старшие из молодых людей начали ссориться. 19-летний ударил 20-летнего несколько раз по лицу, а когда тот упал, избивая ногами, столкнул в овраг. После чего злоумышленник спустился к жертве и добил его деревянным брусом. Вместе с младшим приятелем молодой человек спрятал тело в шкаф, который лежал в овраге. Спустя трое суток местные жители нашли тело погибшего.

Спустя десятилетие подозреваемого удалось задержать. Вину молодой человек не признал. Его заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

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