В пятницу 13-е поженились 126 саратовских пар

Фото из Instagram управления по делам ЗАГС Саратовской области

Сегодня, в пятницу 13-е, 126 саратовских пар заключили брак. Подробностями поделились в региональном управлении по делам ЗАГС.

В сообщении отметили, что многие считают число 13 счастливым и приносящим удачу.\

- Любите друг друга, вдохновляйте, берегите и всегда держите свою семью в статусе крепкой и дружной ячейки общества. Совет да любовь! - пожелали в управлении молодоженам.

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