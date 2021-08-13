В пятницу 13-е поженились 126 саратовских пар

Фото из Instagram управления по делам ЗАГС Саратовской области
Сегодня, в пятницу 13-е, 126 саратовских пар заключили брак. Подробностями поделились в региональном управлении по делам ЗАГС.
В сообщении отметили, что многие считают число 13 счастливым и приносящим удачу.\
- Любите друг друга, вдохновляйте, берегите и всегда держите свою семью в статусе крепкой и дружной ячейки общества. Совет да любовь! - пожелали в управлении молодоженам.
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