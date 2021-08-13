Московский суд вынес приговор совратителю юной саратовчанки

В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совращении несовершеннолетней жительницы Саратовской области.
52-летнего жителя Тамбова обвиняют в развратных действиях в отношении детей, в том числе малолетней жительницы Саратовской области. Ему инкриминируют сразу несколько статей, в том числе изготовление порнографических снимков с участием несовершеннолетней.
Дело находится на рассмотрении в Черемушкинском райсуде Москвы.
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