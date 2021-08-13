Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия13 августа 2021 15:02

Московский суд вынес приговор совратителю юной саратовчанки

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Москве перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в совращении несовершеннолетней жительницы Саратовской области.

52-летнего жителя Тамбова обвиняют в развратных действиях в отношении детей, в том числе малолетней жительницы Саратовской области. Ему инкриминируют сразу несколько статей, в том числе изготовление порнографических снимков с участием несовершеннолетней.

Дело находится на рассмотрении в Черемушкинском райсуде Москвы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.