Настоятеля трех храмов Саратовской области лишили постов за неподобающее поведение

Митрополит Саратовский и Вольский Игнатий подписал указ о снятии священника из Вольского района Виктора Сигарева со всех постов. Меры продиктованы «поведением, не соответствующим сану священнослужителя».

Сигарева освободили от должностей настоятеля в трех храмах: Богоявления Господня в Терсе, Архангела Михаила в Широком Буераке и Первоверховных апостолов Петра и Павла в Куликовке.

Сигарева лишили права носить рясу и наперсный крест, возможности преподавать верующим благословение, совершать богослужения и требы. Меры продлятся до вынесения вердикта Епархиальным судом.

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