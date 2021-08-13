В горевшем саратовском цирке вновь будут давать представления

Директор Саратовского цирка имени братьев Никитиных Татьяна Гаранина рассказала о возобновлении работы после пожара.

Напомним, 10 августа под куполом цирка во время монтажных работ произошло возгорание. Сотрудники МЧС справились с огнем за 1,5 часа. Пришлось эвакуировать животных.

Первое представление пройдет уже завтра, 14 августа. На данный момент все повреждения устранены, зал отмыли, участвующие в программе «Принц цирка» животные чувствуют себя хорошо.

Представление, которое не смогли провести 12-го августа перенесли на 18-е.

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