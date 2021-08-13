Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 августа 2021 11:23

Еще 21 житель Саратовской области скончался от коронавируса

Всего погибли 1 977 человек
Дарья ВасенинаДарья Васенина
КомментироватьОставить комментарий(0)

За прошедший день от коронавируса в Саратовской области скончался 21 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались 11 женщин и 10 мужчин в возрасте от 56 до 89 лет, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на 13 августа в регионе от COVID-19 погибли 1 977 человек.

Напомним, за минувшие сутки в области коронавирусом заразились ещё 257 человек.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.