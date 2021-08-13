Еще 21 житель Саратовской области скончался от коронавируса

За прошедший день от коронавируса в Саратовской области скончался 21 человек. Информацию обновили на сайте СтопКоронавирус.РФ.

- Скончались 11 женщин и 10 мужчин в возрасте от 56 до 89 лет, - сообщили в региональном минздраве.

Всего на 13 августа в регионе от COVID-19 погибли 1 977 человек.

Напомним, за минувшие сутки в области коронавирусом заразились ещё 257 человек.

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