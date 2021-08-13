Пока Правобережье будет утопать в дождях, в Левобережье сохранится жара

Специалист Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Лариса Васильева рассказала о погоде в Саратовской области на предстоящие выходные.

Ожидаются затяжные и сильные дожди. Это связано с образованием над регионом плотной облачности, по области пошел холодный фронт. В ближайшие дни пройдут ливни, грозы, возможен и град. Ветер будет веять с Северо-востока, шквалистые усиления – более 22 метров в секунду. В некоторых районах дожди будут затяжными. Непогода не тронет Левобережье.

Сегодня ночью температура воздуха составит от 16 до 21 градусов. Завтра и послезавтра – от 14 до 19. Днем в Правобережье будет от 20 до 25, в Левобережье – от 30 до 35. В понедельник повсеместно – от 25 до 30.

По Саратову пока что точного прогноза нет. Синоптики предполагают, что в субботу в облцентре будет от 26 до 28, а в воскресенье – от 29 до 31.

Вода в Волге начала остывать. Температура на сегодняшнее утро составила +25,2°С.

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