После госпитализации сбитой автобусом жительницы Саратова начали расследование

После того, как автобус сбил жительницу Саратова, начали расследование. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, вчера возле дома №152 на Московской автобус №90 сбил женщину. Горожанку пришлось госпитализировать.

- По информации МКУ «Транспортное управление», перевозчиком проводится служебное расследование происшествия, - пишут чиновники.

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