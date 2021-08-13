После госпитализации сбитой автобусом жительницы Саратова начали расследование

После того, как автобус сбил жительницу Саратова, начали расследование. Об этом сообщили в городской администрации.
Напомним, вчера возле дома №152 на Московской автобус №90 сбил женщину. Горожанку пришлось госпитализировать.
- По информации МКУ «Транспортное управление», перевозчиком проводится служебное расследование происшествия, - пишут чиновники.
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