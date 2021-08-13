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Происшествия13 августа 2021 10:14

После госпитализации сбитой автобусом жительницы Саратова начали расследование

Об этом сообщили в мэрии
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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После того, как автобус сбил жительницу Саратова, начали расследование. Об этом сообщили в городской администрации.

Напомним, вчера возле дома №152 на Московской автобус №90 сбил женщину. Горожанку пришлось госпитализировать.

- По информации МКУ «Транспортное управление», перевозчиком проводится служебное расследование происшествия, - пишут чиновники.

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