Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились еще 257 человек

На утро 13 августа в Саратовской области зарегистрировано еще 257 новых случаев коронавируса.

Больше всего заражений традиционно в Саратове, ровно 100 человек. В Энгельсском районе - 40, в Балаковском - 25, в Вольском - 10.

У 99 пациентов диагностировали пневмонию, еще 146 - с признаками ОРВИ, с бессимптомным течением заболевания только 12 человек.

Больше всего заболевших в возрастной категории старше 60 лет - 71 новый пациент. Также много зараженных среди людей 30-39 лет - 52 человека. Сразу 25 несовершеннолетних также заразились, при этом 11 из них дети в возрасте до шести лет.

Общее количество заболевших COVID-19 составило в Саратовской области 76 411 человек.

Выздоровели с начала эпидемии 71006 человек, за сутки — 238.