Девушка на мопеде выехала на встречную полосу в Заводском и попала в больницу

Девушка на мопеде врезалась в легковушку Фото: ГИБДД по Саратову

Вчера, 12 августа, в Заводском районе Саратова произошло ДТП, в котором пострадала женщина на мопеде. Подробности сообщили в региональной ГИБДД.

В 20:55 напротив дома №46а на улице Маркина 21-летняя девушка на мопеде Yamaha выехала на встречную полосу и столкнулась с Toyota Land Cruser под управлением 45-летнего мужчины.

В результате аварии горожанку пришлось госпитализировать.

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