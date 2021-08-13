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Происшествия13 августа 2021 8:13

Мужчина погиб после опрокидывания в кювете на выезде из Воскресенки

Врачи не успели добраться до автомобилиста
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Мужчина погиб в аварии в Энгельсском районе

Мужчина погиб в аварии в Энгельсском районе

Вчера, 12 августа, в Энгельсском районе Саратова в ДТП погиб человек. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

В 9 часов вечера на выезде из села Воскресенка 47-летний мужчина за рулем «ВАЗ-21102» не справился с управлением и съехал в кювет, где опрокинулся.

Автомобилист скончался на месте. Врачи скорой не успели до него добраться.

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