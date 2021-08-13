Мужчину в шлепках и шортах разыскивают волонтеры «Лиза Алерт»

Пропал 41-летний житель Ртищева Сегодня, 13 августа, волонтеры «Лиза Алерт» обратились к жителям Саратовской области с просьбой помочь в поисках мужчины.

Пропал 41-летний Дмитрий Сухарев. Его ищут с 6 августа. Рост пропавшего составляет 162 сантиметра, он нормального телосложения, имеет черные короткие, с проседью волосы и карие глаза. В день исчезновения на нем были темно- синяя футболка с оранжевым рисунком, черные шорты с белыми лампасами и черно-белые шлепки.

Все, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, могут обращаться по телефону 8 927 122 18 65 или 112.