Пять улиц в Ленинском районе до утра остались без холодной воды

Сегодня, 12 августа, в Ленинском районе Саратова до утра отключили воду. Об этом сообщают «КВС».

Для ремонта у дома №1 на улице Чайковского ограничили водоснабжение на этой улице, а также на 1-м и 2-м Чайковском тупиках, 5-м проезде Чайковского и 6-м Дачном проезде.

Вернуть воду обещают к 8 утра завтрашнего дня.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.