Жара, грозы и град придут сегодня в Саратовскую область

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 13 августа.

В регионе облачность переменная. Местами кратковременные дожди, в Правобережье ожидаются ливни с грозами, возможен град. Ветер веет с Юго-востока со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, порывы – до 19 м/с, во время грозы – до 22. Температура воздуха будет изменяться днём в диапазоне от 33 до 38 градусов выше нуля, местами в Правобережье – 25-30.

Ночью ветер поутихнет до 5-10 метров в секунду, порывы – до 17 м/с, в грозу – до 20 м/с. Термометры покажут от 15 до 20 градусов тепла.

В Саратове сейчас +24°С. К 10 утра температура поднимется до +30°С, а максимально воздух прогреется до +35°С. Минимальная ночная температура составит +21°. Небольшой ветер несколько раз сменит направление. Преимущественно облачно.

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