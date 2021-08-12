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Политика12 августа 2021 16:38

Радаев объявил выговор министру строительства и ЖКХ Мигачеву

Текущие трубы ООО КВС в Саратове послужили поводом для наказания министра
Источник:kp.ru
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Радаев выговорил Мигачеву

Радаев выговорил Мигачеву

За несвоевременную ликвидацию порывов на водопроводных сетях Саратова Губернатор Валерий Радаев объявил выговор министру строительства и ЖКХ области Павлу Мигачёву.

- За ненадлежащее выполнение должностных обязанностей. выразившееся в неисполнении поручения связанного с принятием мер по устранению повреждений объектов централизованного водоснабжения и водоответдения на территории Саратова, объявить выговор министру строительства и жилищного-коммунального хозяйства Мигачеву, - говорится в распоряжении главы региона от 11 августа.

Выговор объявлен в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса.

Напомним, 10 апреля 2020 года губернатор уже объявлял выговор министру Мигачеву по поводу срыва сроков оговоренного ранее графика строительства Дворца водных видов спорта.