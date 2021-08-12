Пристав притворилась заказчиком одежды и арестовала машину должницы по алиментам

Судебные приставы Ленинского района Саратова нашли скрывавшуюся неплательщицу алиментов. Об этом сообщили в их пресс-службе.

Согласно решению суда, 38-летняя женщина должна была отдавать четверть своего дохода на содержание сына. Несколько лет она не платила, накопился долг. Горожанка скрывалась от приставов и взыскателя, жила не по месту регистрации.

Приставы выяснили, что женщина сменила фамилию и место жительства. Сотрудница УФССП написала занимающейся пошивом одежды горожанке о желании сделать заказ и, узнав адрес, выехала на место, где удалось арестовать автомобиль должницы – Daewoo Matiz.

Сейчас авто отдали на ответственное хранение взыскателю. Если женщина не оплатит долг, машину передадут на реализацию.

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