Панков обратился в прокуратуру насчет работы «КВС»

Фото из Telegram-канала «Пара слов»

Депутат ГД Николай Панков обратился в прокуратуру Саратовской области с просьбой провести проверку работы «КВС». Об этом политик пишет сегодня, 12 августа, в своём Telegram-канале «Пара слов».

Панков считает, что проведение коммунальных работ – вещь неотвратимая, но требующая должного отношения. Так, в связи с интенсивным обновлением тротуаров в Саратове после завершения ремонта «КВС» должна приводить место раскопки в порядок.

- К сожалению, бывает так, что этого не происходит. Как пример, можно привести ситуацию на ул. Братьев Никитиных. Жители дома №14 рассказали, что «Концессия водоснабжения» уже давно закончила работы. Но рядом с дорогой остался незаделанный котлован, наполненный водой. Который даже не сразу обозначили сигнальной лентой, а только после обращений в администрацию. Сейчас этот «водоем» подмывает дорогу, и уже начинает рушиться бортовой камень. Не говоря уже о том, что туда могут упасть люди, в том числе, и дети. Далеко не сразу была заделана и огромная яма посреди нового тротуара. Больше чем полмесяца люди обходили ее по проезжей части, - рассказал политик.

Панков отметил, что в городе имеются и другие места проблемного коммунального ремонта. Например, на Исаева, Малой Горной, Некрасова, Котовского, в Иволгино, где месяц назад местные жители рассказали, что абсолютно любой порыв на сетях приводит к минимум двухнедельному отключению.

Напомним, «КВС» регулярно становятся виновниками многочисленных скандалов. Так, вчера во время проверки по местам проблемного коммунального ремонта выявили три опасных для жизни горожан котлована. Вчера саратовцы жаловались в соцсети на брошенную яму, а губернатор Саратовской области Валерий Радаев отчитал за неспособность решить вопрос с коммунальщиками мэра Михаила Исаева.

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